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Умерла актриса из «Секса в большом городе»

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Сильвия Майлз

Американская актриса Сильвия Майлз скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает TMZ.

Артистка умерла в Нью-Йорке в машине скорой помощи по пути в больницу. Она обратилась к врачам из-за проблем с дыханием. Подробности ее кончины не раскрываются.

Майлз была дважды номинирована на кинопремию «Оскар» в категории лучшая актриса второго плана за фильмы «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица». Она также снялась в телесериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе». Последним полнометражным фильмом в ее карьере стала драма «Уолл Стрит: Деньги не спят» с Майклом Дугласом и Шайей ЛаБафом.

13 мая стало известно о смерти голливудской актрисы и певицы Дорис Дэй. Ей было 97 лет. Она сыграла в лентах «Человек, который слишком много знал» и «Телефон пополам».

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