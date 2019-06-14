Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщает Hola.

Артистка скончалась 13 июня в одной из больниц Мехико. Врачи не называют окончательную причину смерти, хотя известно, что последние три года Гонсалес лечилась от рака яичников.

Эдит Гонсалес родилась в 1964 году в городе Монтеррей в Мексике. В 15 лет она приняла участие в съемках сериала «Богатые тоже плачут», в котором сыграла Марисабель Сальватьерра. Позднее актриса снялась в таких многосерийных фильмах как, «Дикая Роза», «Золотая клетка» и «Страсти по Саломее».

Ранее в июне стало известно о смерти американской артистки Сильвии Майлз. Ей было 94 года. Майлз снималась в телесериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе», а также была дважды номинирована на кинопремию «Оскар» за фильмы «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица».