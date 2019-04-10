Умер актер Геннадий Фролов

Умер актер «Современника» Геннадий Фролов. Об этом сообщается на сайте театра.

Народный артист России скончался на 82-м году жизни. Отмечается, что Фролов служил в театре с 1961 года и был с «Современником» с момента его создания.

Помимо работы в театре, Фролов снялся более чем в полусотне кинокартин.

Прощание с актером состоится 14 апреля.

3 апреля сообщалось о смерти российского актера театра и кино Алексея Булдакова. За день до этого умер актер Александр Васильев, также известный по роли в фильме «Особенности национальной охоты».

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