Умер актер Алексей Булдаков

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов, передает ТАСС в среду, 3 апреля.

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях», — сообщил собеседник агентства.

Булдаков окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова в 1969 году, после чего в течение семи лет служил в театрах Павлодара (Казахстан), Томска, Рязани. Затем он работал также в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского и в 1985—1993 годах был актером Театра-студии киностудии «Беларусьфильм».

Актер стал известен благодаря роли в фильме «Особенности национальной охоты». Он также снимался в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Особенности национальной рыбалки», «Участок», «Гитлер капут!», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

В 2009-м Булдакову присвоили звание народного артиста России.

2 апреля стало известно о том, что в Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев, также известный по роли в фильме «Особенности национальной охоты». Уточнялось, что 60-летний артист ушел из жизни после продолжительной болезни.

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