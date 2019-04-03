Названа причина смерти актера Булдакова

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булдаков скончался на гастролях в Монголии. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Уточняется, что прощание с 68-летним актером состоится в Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.

Как отметил артист Виктор Бычков, сыгравший с Булдаковым в «Особенностях национальной охоты», у него «болезнь была, но все было нормально». Бычков добавил, что не так давно разговаривал со своим коллегой, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

В Союзе кинематографистов радиостанции также уточнили, что тело актера доставят в Москву завтра, 4 апреля.

О смерти Булдакова стало известно 3 апреля.

Актер стал известен благодаря роли в фильме «Особенности национальной охоты». Он также снимался в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Особенности национальной рыбалки», «Участок», «Гитлер капут!», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

В 2009-м Булдакову присвоили звание народного артиста России.

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