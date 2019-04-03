Названа дата прощания с актером Булдаковым

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдет в воскресенье, 7 апреля, в московском Доме кино. Об этом подруга семьи актера Татьяна Руднева сообщила ТАСС.

Руднева отметила, что находится в посольстве Монголии, где решается вопрос о возвращении тела Булдакова в Россию.

Представитель российской дипмиссии в Монголии рассказал агентству, что тело артиста будет отправлено из Улан-Батора в Москву в четверг, 4 апреля.

Ранее 3 апреля стало известно, что советский и российский актер Алексей Булдаков умер во время гастролей в Монголии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Артисту было 68 лет. Он известен по таким кинолентам, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Ширли-мырли».

Вся галерея «Ушел на охоту» Продолжить Алексей Булдаков в роли солдата в фильме «Небывальщина» Сергея Овчарова Фото: И. Гневашев / РИА Новости 1 /10

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