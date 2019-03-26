Умер актер из «Пиратов XX века»

Народный артист Республики Северная Осетия — Алания Лактемир Дзтиев скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает НСН.

Причина смерти пока не раскрывается.

Дзтиев сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как «Пираты ХХ века», «Хрусталев, машину!», «Август. Восьмого», «Голос матери», «Буйный Терек» и «Волшебная папаха», а также снялся в одном из эпизодов криминального сериала «Убойная сила».

С 1980 года Дзтиев служил в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева. Артист также выступал солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион».

21 марта стало известно о смерти российского актера Петра Зайченко. Ему было 75 лет. Артист получил известность благодаря роли водителя такси Шлыкова в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз».