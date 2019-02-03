Умер актер Анатолий Артемов

Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Об этом говорится в некрологе на сайте театра.

Ему было 76 лет. Причина смерти не раскрывается, указано лишь, что артист ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Несмотря на возраст, Артемов до сих пор был задействован в пяти постановках театра.

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