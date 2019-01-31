Культура
 
Последние новости
Брат и отец сенатора Арашукова арестованы
Самый популярный в мире бренд нажился на самом длинном в истории сериале
Нурмагомедову предрекли лишение пояса чемпиона UFC
США накрыли рекордные морозы
Гостиницу «Пекин» передадут китайцам
Самолет сбежал от хозяина, подрезал автомобиль и разбился о забор
В Госдуме создали группу по выводу абортов из системы ОМС
Леопард забрел в город и принялся калечить людей
Болгария присоединится к газопроводу в обход Украины
Новости партнеров

Умерла актриса фильмов «Операция "Ы"» и «Старухи»

Перейти в «Мою Ленту»
Валентина Березуцкая

В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Об этом сообщает «Пятый канал» в четверг, 31 января.

Отмечается, что артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться. Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию, но те не смогли спасти жизнь актрисы.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в Курской области. В 23 года она стала выпускницей актерского факультета ВГИКа, а после окончания университета начала служить в Театре-студии киноактера. Она являлась заслуженной артисткой России, а также лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая главная женская роль».

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «Ответный ход», «Родня», «Следствие ведут знатоки: Шантаж», «Старухи», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Дети Дон-Кихота», «Француз» и «Вор».

24 декабря 2018 года на 32-м году жизни умерла актриса театра и кино Галина Тихонова. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая
Актриса из «Пролетая над гнездом кукушки» умерла в хосписе
Актриса из фильма «Мой убийца» умерла на 32-м году жизни
Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

Бог не умер, он в депрессии

Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
01:51Сегодня

Полиция отказалась от подарка рэпера Хаски

20:39Сегодня

Отрекшемуся от Бэтмена Бену Аффлеку предложили замену

19:18Сегодня

Обвиненный в рэкете Tekashi69 сдал сообщников под угрозой пожизненного срока

Культура10:3030 января

«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»

Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
14:3123 января

Гости AFP Snow Edition покатаются на коньках под дабстеп и драм-н-бэйс

16:45Сегодня

Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу

15:33Сегодня

Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов

Культура00:0130 января

Страна силовиков, оков и кабаков

Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
14:46Сегодня

Названы самые ожидаемые блокбастеры года

14:01Сегодня

Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»

08:2623 января

Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
В Госдуме создали группу по выводу абортов из системы ОМС
Пьяные россияне бросили ребенка в горящую печь и оставили умирать
Россиянка не сумела прокормить ребенка и отдала его подруге
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
США и ЕС задумались о санкциях против России за инцидент в Керченском проливе
Присутствие ЧВК Вагнера в Судане косвенно подтвердили
Стало известно о массовой смерти детей беженцев в Сирии
Появились подробности таинственного рейса из Москвы в Венесуэлу
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Туркменских преподавателей оставят без зарплат
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Болгария присоединится к газопроводу в обход Украины
На очередной мегапроект попросили еще больше денег
Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард
ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банков
Россияне разлюбили пиво
В Китае появится новый город будущего
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Посетитель принес гранату в столичный гей-клуб
Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова
Российский мэр попал на видео в момент получения взятки
Массовые хищения газа выявлены в Дагестане
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Найден тайник охранника Николая II
Замечено ускоренное разрушение самого опасного в мире ледника
В США назвали «убийцу» СССР
Раскрыты последствия Армагеддона для Москвы
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Арабскую сборную уличили в привлечении футбольных «нелегалов»
Нурмагомедову предрекли лишение пояса чемпиона UFC
В США воспели храбрость скрывающегося от «русских головорезов» Родченкова
Тренер Емельяненко учуял завершение карьеры россиянина
Канадский хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»
Жена украинского футболиста-дебошира рассказала о восьми годах избиений
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
За наши и ваши грехи
Финский фотограф гонялся за птицами по всему миру ради мрачных снимков
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Умерла актриса фильмов «Операция "Ы"» и «Старухи»
Отрекшемуся от Бэтмена Бену Аффлеку предложили замену
Обвиненный в рэкете Tekashi69 сдал сообщников под угрозой пожизненного срока
Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Юный геймер в прямом эфире разбил компьютер в попытке выручить денег и прогадал
Обнаружена еще одна крупнейшая в истории база ворованных данных
История гея-самоубийцы на норвежском сайте озаботила Роскомнадзор
Роскомнадзор отыскал нарушения в работе «Би-би-си» в России
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Самый популярный в мире бренд нажился на самом длинном в истории сериале
Ариана Гранде набила татуировку с нелепой ошибкой и придумала оправдание
Ким Кардашьян уменьшила живот в фотошопе и попалась
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Самолет сбежал от хозяина, подрезал автомобиль и разбился о забор
Туристка отсидела в египетской тюрьме и поделилась впечатлениями
Российские туристы предпочли выгоду комфорту
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер
Леопард забрел в город и принялся калечить людей
Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги
Старик десять лет просидел у дороги в ожидании бросившей его дочери
Все материалы
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Началось производство нового седана Toyota Corolla для России
Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Самую маленькую российскую квартиру нашли в Казани
Центробанк ограничил ипотеку
Челябинец попытался открыть дверь и разрушил квартиру
Гостиницу «Пекин» передадут китайцам
Все материалы