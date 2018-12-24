Актриса из фильма «Мой убийца» умерла на 32-м году жизни

В Москве 23 декабря скончалась актриса театра и кино Галина Тихонова. Об этом сообщает портал Ykt.ru в понедельник, 24 декабря.

Отмечается, что артистке был 31 год. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Галина Тихонова родилась 21 июня 1987 года в селе Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. В 2010 году она окончила Арктический государственный институт искусств и культуры, после чего работала в Театре Олонхо и снималась в кино.

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Мой убийца», «Хара дьай», «Чувак», «Счастье», «Ага» и «Дорога».

В 2016 году картина «Мой убийца» победила в номинации «Лучший фильм» на IV Якутском международном кинофестивале, а Тихонова за роль в фильме получила награду «Лучшая женская роль». В том же году за работу в «Белом ягеле» Тихонова была удостоена премии XXIV Китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» как самая популярная иностранная актриса. Кроме того, артистке был присвоен почетный знак «Отличник культуры Республики Саха».

6 декабря стало известно, что народная артистка России Галина Анисимова умерла в возрасте 89 лет.