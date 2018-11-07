Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»

Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя, в котором она служила.

Причина смерти пока не раскрывается. Похороны Корчагиной пройдут 8 ноября, отпевание состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Церемония прощания с актрисой пройдет в театре.

Корчагина выступала в Московском театре юного зрителя с 1974 года. Она также исполнила эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Мой ласковый и нежный мент», «Однажды будет любовь», «Атлантида». Помимо этого, актриса сыграла в трехсерийной киноповести «Встреча на далеком меридиане», фильмах «Дочки-матери» и «Мама не горюй 2».

Ранее 7 ноября сообщалось о смерти актера и каскадера Геннадия Четверикова. Ему было 83 года.