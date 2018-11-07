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Умер актер фильма «Трудно быть богом»

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Актер и каскадер Геннадий Четвериков умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает киностудия «Belarusfilm».

Причина смерти артиста не называется.

Режиссер и сценарист Зоя Климюк рассказала, что прощание с Четвериковым состоится 7 ноября в большом крематории Северного кладбища в Минске.

Геннадий Четвериков начал актерскую карьеру в 1956 году. Он сыграл в фильмах «Трудно быть богом», «Емельян Пугачев», «Пираты XX века», «Ярослав Мудрый», «Узник замка Иф», сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский».

Артист также занимался силовыми видами спорта, борьбой, лёгкой атлетикой и участвовал в цирковых представлениях вместе с силачами.

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