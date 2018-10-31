Умер основатель таинственной анонимной группы The Residents

Американский музыкант и один из основателей анонимной группы The Residents Харди Фокс скончался в возрасте 73 лет. Об этом в среду, 31 октября, сообщается на странице коллектива в Facebook.

Причиной смерти стал рак мозга.

«Как продюсер, звукоинженер, сооснователь и соавтор большинства песен, Фокс оказал огромное влияние на The Residents», — написали участники команды.

The Residents — мистический музыкальный проект, участники которого сохраняют полную анонимность и выступают в костюмах огромных глазных яблок. В 2011 году Фокс рассказал в интервью, что является композитором и одним из создателей проекта, но имена других членов коллектива до сих пор неизвестны.

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