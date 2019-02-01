Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!»

Заслуженный артист России Игорь Кан, сыгравший Однорукого в советском кинофильме «Кин-дза-дза!», скончался 30 января. Об этом сообщило информационное агентство НСН.

Актер родился 29 января 1938 года и за день до смерти отметил свое 81-летие.

Карьеру Кан начал в Алма-Атинском ТЮЗе, позже служил в Русском театре Эстонии и Московском областном драматическом театре имени Островского. Помимо кинокомедии «Кин-дза-дза!», Игорь Кан также снялся в таких фильмах, как «След дождя», «Вариант Омега», «Тактика бега на длинную дистанцию».

В четверг 31 января, в Москве умерла актриса Валентина Березуцкая. Она известна по ролям в таких фильмах, как «Ответный ход», «Родня», «Следствие ведут знатоки: Шантаж», «Старухи», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Дети Дон-Кихота», «Француз» и «Вор».