Умер Владимир Дыховичный

Актер Владимир Дыховичный умер на 31-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщила вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

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Она разместила фото Владимира, сопроводив его подписью «RIP». Подробности произошедшего не раскрываются.

Владимир Дыховичный — сын известного актера Ивана Дыховичного. Он окончил ВГИК, отметился ролями в ряде кинокартин. Его последней вышедшей на экраны работой стала картина Кирилла Серебренникова «Лето», где он сыграл Файнштейна.

19 декабря 2018 года в возрасте 66 лет умер заслуженный артист России, актер Олег Мартьянов. 45 лет своей жизни он посвятил служению Малому театру. Особую популярность ему принесла роль Виктора в кинофильме «Голубка».

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