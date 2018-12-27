Умер русский голос Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне

Актер дубляжа Дмитрий Матвеев, озвучивший голливудских звезд Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона, умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в Facebook его друг Олег Хартулари.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!» — написал он.

Матвеев озвучил многих героев культовых голливудских фильмов. Его голосом говорят Макс Рокатански в картинах «Безумный Макс» (1981) и «Безумный Макс 2» (1985), Арнольд Шварценеггер в «Хищнике» (1987), Блэйд в одноименном фильме (1998), Вин Дизель в «Спасти рядового Райана» (1998), Мел Гибсон в «Мэверике» (1994), Сильвестр Сталлоне в серии «Рокки» и ленте «Танго и Кэш» (1989) и другие.

В кино он исполнял в основном эпизодические роли. Зрителям актер больше всего запомнился по работе в сериале «Государственная граница», где он сыграл начальника погранзаставы Сушенцова. За эту роль он был удостоен звания лауреата КГБ СССР в области литературы и искусства.