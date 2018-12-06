Россиянин умер в тюрьме для мигрантов в США

Гражданин России Герман Волков умер в тюрьме для мигрантов в американском штате Флорида. Об этом 3 декабря сообщило у себя на сайте Управление по иммиграционной и таможенной политике США (ICE).

56-летний Волков за два дня до этого отказался от врачебной помощи и выписался из госпиталя города Джэксонвилл, где наблюдался из-за проблем с сердцем. После этого тюремные врачи следили за его состоянием, но не успели спасти от сердечного приступа в пятницу, 30 ноября. Как сообщается в пресс-релизе ICE, усилия врачей скорой помощи и экстренная госпитализация не помогли российскому гражданину.

Волков находился в тюрьме для нелегальных иммигрантов из-за просроченной визы. Суд приговорил его к выдворению из США в декабре 2017 года. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности в штате.

В конце ноября сообщалось о другом россиянине, скончавшемся в тюрьме в США. Российский гражданин М. Д. Амар умер в заключении в штате Вашингтон, также ожидая выдворения из страны.

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