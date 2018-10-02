Выданный США российский хакер сорвал поход к психиатру

Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии в США, где его обвиняют во взломе социальных сетей, отказался проходить детальное психиатрическое обследование. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух, передает ТАСС.

«Никулин отказался от встречи с психиатром. В связи с этим мы изучаем прецеденты с тем, чтобы срочно выработать дальнейшую стратегию действий, поскольку на 8-9 октября назначены судебные слушания по этому делу», — рассказал защитник. Он не исключил, что на заседании подадут специальную петицию по этому поводу.

В августе сообщалось, что защита Никулина направила запрос на его психиатрическое обследование. Такую рекомендацию дал судья: до этого пресса писала, что в Праге Евгений, возможно, подвергался воздействию психотропных средств.

Чехия выдала Никулина США в конце марта. Полиция в сотрудничестве с ФБР задержала его в Праге 5 октября 2016 года. Россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012-го. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.

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