Россиянин умер в американской тюрьме

В США умер заключенный россиянин. Об этом сообщило посольство России в США.
«В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д. Амара (место заключения — Northwest Detention Center)», — заявили дипломаты.
Уточняется, что россиянин умер 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в городе Такома (штат Вашингтон). Обстоятельства и причины его смерти выясняются.
27 ноября стало известно, что россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, перевели в изолятор. При этом она не знает, почему ее туда поместили, «а объяснений в таких учреждениях не дают», — рассказал ее отец Валерий Бутин.
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