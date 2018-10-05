Разведка отказалась говорить о «воскресшем» в США российском шпионе

Служба внешней разведки России отказалась комментировать информацию СМИ о том, что российский перебежчик, бывший полковник СВР Александр Потеев жив. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не комментируем эти сообщения», — заявили агентству в пресс-бюро службы.

Информация о смерти Потеева, бежавшего в США и заочно осужденного в России за госизмену, появилась летом 2016 года, официального подтверждения данных не было. В октябре 2018-го их опроверг журналист «Би-би-си» Марк Урбан (в своей книге об отравленном в Великобритании бывшем сотруднике ГРУ Сергее Скрипале), а затем и портал BuzzFeed.

Издание пишет, что знает о «воскресшем» Потееве еще с 2017 года, однако эту информацию в ЦРУ попросили не разглашать из-за возможной угрозы для жизни перебежчика. Buzzfeed утверждает, что он проживает во Флориде и с 2016 года несколько раз раскрывал свое настоящее имя. Так, реальные данные он предоставлял, когда получил штраф за нарушение ПДД, голосовал на выборах и получал разрешение на ловлю рыбы.

Информация о человеке, который мог способствовать разоблачению российских разведчиков, появилась осенью 2010 года. Позже выяснилось, что это Александр Потеев. Также стало известно, что бывший полковник уехал из России за несколько дней до разоблачения агентов, страну покинули и члены его семьи.

Потеева заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за шпионаж и выдачу гостайны в 2011 году. Суд постановил, что начальник 4-го отдела управления «С» СВР Потеев на протяжении 10 лет сотрудничал с ЦРУ и передал спецслужбам США сведения, которые привели к раскрытию группы засекреченных агентов СВР, в том числе Анны Чапман. Они были высланы из США в обмен на четырех россиян, отбывавших в российских тюрьмах наказание за шпионаж (среди них был и Сергей Скрипаль). Ущерб государству от действий полковника был оценен в 50 миллионов долларов.

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