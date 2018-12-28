Умер актер из «Славных парней» и «Пса-призрака»

Актер и режиссер Фрэнк Адонис скончался в Лас-Вегасе, штат Калифорния. Об этом рассказала жена артиста, передает TMZ.

Последние несколько лет Адонис страдал болезнью почек. Отмечается, что за неделю до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Актеру было 83 года.

Фрэнк Адонис сыграл в таких фильмах, как «Славные парни», «Пес-призрак: Путь самурая», «Бешеный бык», «Казино», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Настоящая любовь» и «Король Нью-Йорка». В 1998 году он выпустил свой единственный фильм — криминальный боевик «Смертельный путь» (One Deadly Road).

19 ноября стало известно о смерти актера Джона Блузала, сыгравшего в антиутопии «Темный город» и фантастическом боевике «Пятый элемент». Ему было 89 лет.