Умер актер Валерий Харченко

Российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артисту стало плохо 25 июня. Жена Харченко вызвала мужу скорую, но спасти актера не удалось. Причина смерти не называется, но отмечается, что актер продолжительное время боролся с серьезным заболеванием. Известно, что последние годы он проживал в доме ветеранов кино.

Харченко выпустился из ВГИКа в 1971 году. За свою режиссерскую карьеру ему удалось поработать над несколькими десятками кинокартин, включая ленту «Зеркало», над созданием которой он трудился совместно с режиссером Андреем Тарковским. В качестве актера известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима» и «Зарубки на память».

Ранее в июне в возрасте 59 лет скончался актер Андрей Харитонов. Его наиболее известной ролью стал Артур Бертон в фильме «Овод».