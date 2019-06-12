Умер актер из «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу»

Кадр: сериал «Человек на шесть миллионов долларов»

Родственники актера Джима МакМуллана (Jim McMullan) заявили о его смерти. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Мужчина ушел из жизни 31 мая. Причиной смерти 82-летнего актера стал боковой амиотрофический склероз — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Со временем больные лишаются способности двигаться и говорить.

О кончине МакМуллана сообщила его 49-летняя вдова Хелен МакМуллан. По ее словам, он умер у себя дома в городке Уоффорд-Хайтс, штат Калифорния.

Джим МакМуллан родился в 1936 году. Он закончил университет по специализации архитектура, однако всегда увлекался актерским искусством. Во время поездки к другу в Голливуд он познакомился со сценаристом, который помог ему заключить со студией Universal Pictures контракт. Позже МакМуллан начал играть роли в многочисленных сериалах, среди которых «Санта-Барбара», «Спасатели Малибу» и «Даллас».

В марте сообщалось о смерти актера Джеда Аллана (Jed Allan), известного по роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре». Ему было 84 года.

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