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Умер актер из фильмов Джона Кассаветиса и Уэса Андерсона

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Сеймур Кассел

В Лос-Анджелесе умер американский актер Сеймур Кэссел. Об этом сообщает издание The Variety.

Уточняется, что причиной его смерти стала болезнь Альцгеймера. Артисту было 84 года.

Кэссел снялся в десятках независимых фильмов и активно сотрудничал с режиссером Джоном Кассаветисом. За участие в его картине «Лица» 1968 года он номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, артист часто снимался в работах Уэса Андерсона.

Актер родился родился в Детройте 22 января 1935 года. Среди наиболее заметных его работ — киноленты «Академия Рашмор», «Непристойное предложение», «Семейка Тененбаум», «Постал», «Водная жизнь», «Дик Трэйси», «Счастливый случай», «Белый клык» и «Застрял в тебе». Он также появлялся в сериалах «Скорая помощь», «Звездный путь: Следующее поколение», «Полет "Конкордов"» и «Тайны Ниро Вульфа».

Кэссел был активным членом Гильдии киноактеров США, а также баллотировался на пост ее президента в 2007 и 2009 годах.

10 марта стало известно о смерти Джеда Аллана, известного по роли Си Кэпвелла в «Санта-Барбаре». Ему было 84 года.

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