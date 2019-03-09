Умер актер Ян-Майкл Винсент

Американский актер Ян-Майкл Винсент умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист скончался 10 февраля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина), но заключение о смерти появилось лишь сейчас. В нем указано, что тот умер от остановки сердца.

Винсент боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. В 2012 году он чуть не умер от инфекции, тогда врачи были вынуждены ампутировать ему правую ногу. После смерти он был кремирован.

Ян Майкл-Винсент получил известность благодаря ролям в сериалах «Воздушный волк» и «Детектив Нэш Бриджес», а также фильмах «Механик», «Бастер и Билли», «Баффало 66». Последний раз он появлялся на экранах в 2002 году в картине «Белый парень».

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