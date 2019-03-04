Актер сериала «Беверли-Хиллз 90210» умер после инсульта

Американский актер театра и кино Люк Перри умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ в понедельник, 4 марта.

Артист скончался в одной из клиник города Бербанк, штат Калифорния, куда его доставили 27 февраля. Тогда врачи диагностировали у знаменитости инсульт и утверждали, что у него есть шанс на выздоровление.

Люк Перри родился 11 октября 1966 года в Мэнсфилде, штат Огайо. В конце 80-х он снялся в сериалах «Любящие» и «Другой мир», однако наибольшую известность ему принесла роль Дилана Маккея в молодежном сериале «Беверли-Хиллз 90210», стартовавшем в 1990 году. В дальнейшем он работал над проектом и в качестве режиссера.

Актер также появлялся в таких шоу, как «Мыши-рокеры с Марса», «Ривердэйл», «Мыслить как преступник», «Грабь награбленное», «Следствие по телу» и «Воспитывая Хоуп». Кроме того, он снимался в фильмах «Пятый элемент», «Беспощадный шторм» и «Хорошие намерения».

23 февраля скончался американский стендап-комик и актер Броди Стивенс. Ему было 48 лет.