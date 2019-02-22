Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Американский актер Винни Велла, сыгравший в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Казино», умер от рака печени в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на сына артиста.

«Мы с прискорбием сообщаем, что Винни Велла покинул нас, уверен, что никто не опечален этим больше, чем он сам. Винни любил жизнь, семью, друзей, поклонников», — написано на странице актера в Facebook. Похороны артиста пройдут 25 февраля в Нью-Йорке.

Винни Велла принимал участие в съемках картин «Кофе и сигареты» и «Пес-призрак: путь самурая» Джимми Джармуша. Также он сыграл в триллере Джонатана Хенсли «Ирландец» и трагикомедии «Признайте меня виновным» Сидни Люмета.

21 февраля стало известно о смерти 37-летней российской актрисы Дарьи Егорычевой, сыгравшей в сериалах «Глухарь и «Одна любовь души моей». Женщина умерла после продолжительной болезни.