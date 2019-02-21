Умерла актриса из сериала «Глухарь»

Российская актриса Дарья Егорычева умерла после продолжительной болезни в возрасте 37 лет. Об этом сообщает в четверг, 21 февраля, ТАСС со ссылкой на ее близких.

Актриса ушла из жизни рано утром, уточняется в группе ВКонтакте, посвященной сбору средств на ее лечение.

В 2012 году у актрисы диагностировали рак легких. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.

Егорычева окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре «У Никитских ворот», а также снималась в фильмах «Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц» и «Пилот международных авиалиний». Известность ей принесли роли в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей».

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