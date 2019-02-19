Умер режиссер фильма «Пядь земли»

Умер советский актер и режиссер Борис Яшин. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что он скончался 18 февраля на 87-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Прощание с режиссером состоится в пятницу, 22 февраля. В полдень в храме Архангела Михаила на проспекте Вернадского пройдет отпевание артиста.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. Он окончил Рижское высшее военно-морское училище, а позднее стал выпускником режиссерского факультета ВГИКа. С 1964 года он начал работать в киностудии «Мосфильм».

Яшин снял такие фильмы, как «Скорый поезд», «Пядь земли», «Осенние свадьбы», «Эй, кто-нибудь», «Город первой любви», «Долги наши», «Аэропорт со служебного входа», «Я за тебя отвечаю», «Ливень». Кроме того, он участвовал в качестве актера в картинах «Скорый поезд» и «Девять дней одного года».

13 января стало известно о смерти российского актера и режиссера Евгения Радомысленского. Ему было 83 года.