Умер режиссер Йонас Мекас

Литовский поэт и режиссер Йонас Мекас скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Он умер утром 23 января. В это время режиссер находился дома в окружении своей семьи.

Как сообщает газета The Guardian, Мекаса часто называют крестным отцом киноавангарда, а его фильмография насчитывает более 60 картин. Он работал с такими нью-йоркскими знаменитостями, как Йоко Оно, Джон Леннон, Аллен Гинзберг и Энди Уорхол. Отмечается, что его творчество оказало влияние на целые поколения кинематографистов — начиная от Джима Джармуша, заканчивая Хармони Корином. Последний назвал Мекаса «настоящим героем андерграунда и радикалом первой степени».

Йонас Мекас родился 24 декабря 1922 года в Литве. В 1944 году он был арестован немецкими властями и направлен в нацистский лагерь. В 1949 году режиссер переехал в Нью-Йорк, где вместе со своим братом основал журнал авангардного кино Film Culture, а в 1962 году создал Кооператив кинематографистов.

Он снял такие картины, как «Воспоминания о поездке в Литву», «Дневники, заметки и наброски», «Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты», «Оружие деревьев», «Рождение нации», «Потери, потери, потери». Его последний фильм «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека» вышел в 2012 году.

В ноябре 2018 года скончался литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Он умер за день до 66-летия в больнице Вильнюсского университета.

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