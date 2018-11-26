Умер Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 26 ноября.

Причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни.

Бертолуччи снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век», «Последний император» и «Конформист». «Последний император» получил премию «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.