Режиссер Эймунтас Някрошюс умер за день до 66-летия

Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс скончался в Вильнюсе. Об этом порталу Delfi во вторник, 20 ноября, сообщил его родственник Арвидас Някрошюс.

Режиссер умер за день до 66-летия в больнице Вильнюсского университета. Отмечается, что Някрошюс вернулся в столицу Литвы из поездки и внезапно почувствовал недомогание. Точная причина смерти не раскрывается.

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Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года. Он окончил ГИТИС в 1978-м, служил в литовских театрах. Режиссер поставил более тридцати драматических и оперных спектаклей в Литве и за границей. Някрошюс — лауреат премии Станиславского, «Золотой маски», премии Союза театров Европы и государственной премии СССР. С 1998 года Някрошюс возглавлял основанный им вильнюсский театр Meno fortas.