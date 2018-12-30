Умер режиссер боевиков с Джеки Чаном и Ван Даммом

Гонконгский режиссер, продюсер, сценарист и актер Ринго Лэм умер на 64 году жизни. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жена Лэма вызвала скорую помощь после того, как утром не смогла разбудить его. Отмечается, что у режиссера не было серьезных заболеваний, однако в последнее время он болел гриппом и принимал лекарства, не проконсультировавшись с врачами. Точная причина смерти уточняется.

Ринго Лэм считается одним из лучших режиссеров «золотого века». Он известен своими мрачными и реалистичными триллерами. Наиболее популярна его картина «Город в огне» (1987), которая принесла Лэму звание лучшего режиссера на Hong Kong Film Awards в 1988 году.

В фильмах гонконгского режиссера «Максимальный риск» и «Репликант» снимался Жан-Клод Ван Дамм. В комедии «Близнецы-драконы» сыграл Джеки Чан.