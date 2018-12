Умер автор хита Killing Me Softly with His Song

Поэт-песенник Норман Джимбел умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую организацию по защите авторских прав BMI.

Отмечается, что Джимбел скончался 19 декабря. Причина смерти неизвестна.

Он написал слова для таких песен, как Sway, Canadian Sunset, Killing Me Softly with His Song и Meditation. Поэт также был автором композиции It Goes Like It Goes — саундтрека к киноленте «Норма Рэй», который в 1979 году получил «Оскар». За свои песни Джимбел четыре раза номинировался на «Золотой глобус».

Автор написал тексты песен для сериалов «Лаверна и Ширли», «Счастливые дни» и «Чудо-женщина». Он успел поработать со многими голливудскими композиторами, в том числе с Дэвидом Широм, Куинси Джонсом, Биллом Конти и Фредом Карлином.

В 1970 году Джимбел стал членом Американской академии кинематографических искусств и наук. В 1984 году поэта включили в Зал славы авторов песен.

В ноябре 2017 года скончался «поэт-лауреат джаза» Джон Хендрикс. Его называли так, потому что певец часто прибегал к вокальным импровизациям, многие его композиции вообще не содержали слов.