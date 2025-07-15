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07:14, 15 июля 2025Мир

В США раскрыли подробности плана Трампа о пошлинах против России

WP: Предложенные Трампом пошлины коснутся покупателей нефти и газа из России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

План президента США Дональда Трампа о пошлинах против России в случае отсутствия сделки по урегулированию конфликта на Украине коснется покупателей российских нефти и газа. Подробности плана американского лидера раскрыло издание Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, предложенные Трампом меры означают введение стопроцентных пошлин на импорт из России, а также вторичные тарифы для покупателей российских нефти и газа. Из-за этого у США могут возникнуть проблемы с другими торговыми партнерами, подчеркивает издание.

«Добавление стопроцентного тарифа на китайские товары в дополнение к уже действующим импортным пошлинам фактически остановит торговлю между США и Китаем — двумя крупнейшими экономиками мира», — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести против РФ и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

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