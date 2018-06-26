Умер поэт Андрей Дементьев

Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался, сообщает Telegram-канал 112 во вторник, 26 июня.

Литератору было 89 лет. Ранее сообщалось, что Дементьев был госпитализирован после ухудшения самочувствия. Его диагноз не уточняется.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах, поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни. Супруга Дементьева уже подтвердила эту информацию агентству РИА Новости.

О госпитализации поэта стало известно 10 июня. Тогда его жена Анна Пугач опровергла сведения о плохом самочувствии поэта и пояснила, что это был запланированный визит к врачу. «Мы ездили в Боткинскую больницу, сейчас он [Дементьев] дома, чувствует себя хорошо», — рассказала она ТАСС.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — непростая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». Песни на его стихи пели такие исполнители, как Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару и другие. Кроме того, с 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал «Юность». В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.