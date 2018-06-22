В США умер русский поэт Наум Коржавин

На 93-м году жизни скончался поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэт и музыкант Вероника Долина.

Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье. В 1944 году он приехал в Москву. В 1945 году поступил в Литературный институт. В конце 1947 года, в разгар сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом», Коржавин был арестован. Около восьми месяцев он провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и в Институте имени Сербского. Был приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 — как «социально опасный элемент». Осенью 1948 года был выслан в Сибирь. В 1951-1954 годах отбывал ссылку в Караганде. В этот период окончил горный техникум и в 1953 году получил диплом штейгера.

В 1954 году после амнистии получил возможность вернуться в Москву. В 1956 году был реабилитирован. Восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959 году. В период «оттепели» начал публиковать собственные стихи в журналах. Более широкую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» (1961). В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина «Годы», куда вошли стихи 1941-1961 годов. В 1967 году театр московский имени К.С. Станиславского поставил пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».

Помимо официальных публикаций стихи Коржавина распространялись в самиздатовских списках. Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту «узников совести». Это привело к запрету на публикацию его произведений.

В 1973 году после допроса в прокуратуре поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». Коржавин уехал в США и обосновался в Бостоне. Стал членом редколлегии «Континента». В 1976 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) вышел сборник стихов Коржавина «Времена», в 1981 году там же — сборник «Сплетения».

В постперестроечную эпоху у Коржавина появилась возможность приезжать в Россию и проводить поэтические вечера. Первый раз он приехал в Москву по личному приглашению Булата Окуджавы во второй половине 1980-х годов. В 2016 году он стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике.