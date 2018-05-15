Умер Том Вулф

В Нью-Йорке скончался американский писатель и журналист Том Вулф. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает The New York Times.

Ему было 87 лет. Он умер в понедельник в одной из больниц Манхэттена. Его смерть подтвердил агент Линн Несбит, уточнив, что литератор был госпитализирован с инфекцией.

Вулф — один из самых продаваемых авторов США, создатель направления «новая журналистика» в литературе.

В библиографии Тома Вулфа — романы «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост» и «Голос крови», а также документальные книги «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» и «Электропрохладительный кислотный тест», посвященная наркокультуре. Многие его работы были экранизированы.