Умер писатель Михаил Герман

Умер историк искусства, писатель, брат режиссера Алексея Германа Михаил. Об этом в своем Facebook сообщил завотделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

«Ушел Михаил Юрьевич Герман. Для нас, для Русского музея, для Отдела новейших течений это шок: мы лет тридцать проработали вместе. Герман, вкупе со своими западными коллегами Перрюшо и А.Дж. Крониным буквально завлекли своими биографическими вещами несколько поколений молодежи», — написал он.

Михаилу Герману было 85 лет. Он написал более 50 книг, посвященных проблемам истории и современного развития искусства.

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