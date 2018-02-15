Умер телеведущий и издатель Александр Шаталов

Российский телеведущий, издатель, критик и поэт Александр Шаталов умер в возрасте 60 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили его близкие. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года занимался критикой и поэзией. Был литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой. В 1990 году создал литературно-художественный журнал «Глагол», а на его основе издательство, в котором впервые вышли на русском языке романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски, а также опубликованы первые издания Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой, Евгения Харитонова, Александра Галича.

С 1993 года Шаталов вел регулярные книжные обзоры по телевидению («Российские университеты», НТВ, РТР, «Культура», «Домашний»). Был автором и ведущим телевизионной программы «Графоман» (РТР, Культура). Член Союза писателей СССР (1991), Союза писателей Москвы (1993), русского ПЕН-клуба. Заместитель председателя комиссии по литературному наследию Александра Галича при Союзе писателей СССР.

В последние годы он снимал документальные фильмы о художниках: Оскаре Рабине, Эрике Булатове, Владимире Немухине, Олеге Целкове.