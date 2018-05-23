Умер Филип Рот

Американский писатель Филип Рот умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.

Филип Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». Трижды он становился лауреатом Международной Букеровской премии. В знак признания его именем названа площадь в городе Ньюарк.

Из более чем 25 романов самыми известными остаются «Случай Портного» и «Заговор против Америки».

15 мая сообщалось о смерти американского писателя и журналиста Тома Вулфа — одного из самых продаваемых авторов США, создателя направления «новая журналистика» в литературе.

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