В Японии указали на оснащение ВС России новыми вооружениями

В МО Японии отметили оснащение ВС России новыми вооружениями и увеличение армии

Минобороны Японии в ежегодном военном докладе отметило разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии. Так называемая Белая книга обороны была представлена на рассмотрение японского правительства, пишет РИА Новости.

«Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала спецоперации произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск», — сказано в докладе.

Белая книга обороны — это ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые такой документ был опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и часть европейских стран в июне прошлого года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия.

Также в прошлом месяце стало известно, что Япония профинансировала две новые поставки оборудования для работы Украины в сфере ядерной безопасности.