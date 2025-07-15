Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 15 июля 2025Мир

В Японии указали на оснащение ВС России новыми вооружениями

В МО Японии отметили оснащение ВС России новыми вооружениями и увеличение армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Минобороны Японии в ежегодном военном докладе отметило разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии. Так называемая Белая книга обороны была представлена на рассмотрение японского правительства, пишет РИА Новости.

«Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала спецоперации произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск», — сказано в докладе.

Белая книга обороны — это ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые такой документ был опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и часть европейских стран в июне прошлого года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия.

Также в прошлом месяце стало известно, что Япония профинансировала две новые поставки оборудования для работы Украины в сфере ядерной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес Москвы. В ЕС были иные ожидания от большого заявления президента США о России

    Обстановку в Воронеже после падения обломков дрона ВСУ сняли на видео

    Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обжаловала приговор

    Посол возмутился отношением Дании к России

    В Госдуме заявили о недоверии к китайским машинам с российским шильдиком

    В России задумались о сокращении отключений мобильного интернета

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Россиянам назвали главную ошибку возвращения к работе после выгорания

    Порномодель показала последствия секса с 1113 мужчинами за 12 часов

    Россияне бросились закладывать имущество ради кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости