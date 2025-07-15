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05:36, 15 июля 2025Мир

В Японии раскрыли позицию США и Европы по наступлению Украины на Россию

Минобороны Японии: США и Европа разрешили Украине наступать на Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Соединенные Штаты, Великобритания и часть европейских стран в июне прошлого года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года хотел использовать атакованные районы Курской области для размена.

Ранее российские военнослужащие нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области.

До этого стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. По мнению главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, при таких темпах наступления армия РФ в ближайшее время возьмет город.

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