Соединенные Штаты, Великобритания и часть европейских стран в июне прошлого года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года хотел использовать атакованные районы Курской области для размена.
Ранее российские военнослужащие нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области.
До этого стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. По мнению главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, при таких темпах наступления армия РФ в ближайшее время возьмет город.