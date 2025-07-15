В Японии раскрыли позицию США и Европы по наступлению Украины на Россию

Минобороны Японии: США и Европа разрешили Украине наступать на Россию

Соединенные Штаты, Великобритания и часть европейских стран в июне прошлого года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года хотел использовать атакованные районы Курской области для размена.

Ранее российские военнослужащие нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области.

До этого стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. По мнению главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, при таких темпах наступления армия РФ в ближайшее время возьмет город.