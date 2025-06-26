Япония оплатила поставки оборудования для работы Украины в ядерной сфере

Япония профинансировала осуществленные МАГАТЭ поставки оборудования на Украину

Япония профинансировала две новые поставки оборудования для работы Украины в сфере ядерной безопасности. Их осуществило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), следует из пресс-релиза организации.

В МАГАТЭ уточнили, что после осуществления оплаченных азиатским государством поставок их общее число достигло 142.

В частности, как говорится в сообщении, госпредприятие «Украинская геологическая компания» получило портативные приборы обнаружения и контроля радиации, переданные в связи с «наводнением, вызванным разрушением Каховской плотины».

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате пострадала опора плотины, что привело к затоплению территорий. И Москва, и Киев подтвердили, что станция не подлежит восстановлению. Как напомнил во вторую годовщину этих событий губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удары по ГЭС были нанесены с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, находящейся на вооружении у ВСУ.