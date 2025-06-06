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17:15, 6 июня 2025Бывший СССР

В Херсонской области напомнили Киеву об ударе HIMARS по Каховской ГЭС

Сальдо заявил, что удары по Каховской ГЭС были нанесены с помощью РСЗО HIMARS
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ann Wang / Reuters

Удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в 2023 году были нанесены с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Я смотрел полуистерическую реакцию киевских СМИ, которые вчера начали передавать информацию о том, что вторая годовщина "убиения Каховской плотины" и создания таких условий, при которых большое количество людей пострадало, и это сделали, "конечно же, русские войска". Конечно же, не HIMARS, которых у нас нет, разрушалась плотина», — отметил глава региона.

Также Сальдо назвал пропагандистскими технологиями Киева попытки украинских СМИ возложить на Москву ответственность за уничтожение Каховской ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате пострадала опора плотины, что привело к затоплению территорий. И Москва, и Киев подтвердили, что станция не подлежит восстановлению.

Вот это да!
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