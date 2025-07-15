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07:29, 15 июля 2025Россия

Дрон упал на территории промзоны в российском городе

Губернатор Артамонов: В Липецкой области дрон упал в промзоне, есть пострадавший
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В городе Ельце Липецкой области один человек пострадал при ударе беспилотника. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram.

По его словам, дрон упал в промзоне. Пострадавшему оказывается необходимая помощь, на месте работают сотрудники экстренных служб. Сведений о возможных повреждениях губернатор не привел.

По информации из открытых источников, в Ельце расположены несколько предприятий, связанных с ОПК. В частности, там находится завод «Энергия», выпускающий химические источники тока.

Кроме этого, еще один беспилотник упал в Добринской районе, продолжил Артамонов. Несмотря на то, что это произошло неподалеку от жилого дома, никто не пострадал, подчеркнул он.

В ночь на 15 июля украинские войска выпустили по России свыше 50 беспилотников. Три из них были перехвачены над Липецкой областью. Наиболее массированной атаке подверглась Белгородская область – там силы противовоздушной обороны уничтожили 32 дрона.

ЖЗЛ
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