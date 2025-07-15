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07:27, 15 июля 2025Силовые структуры

К безвестному исчезновению россиянки оказался причастен вернувшийся из командировки муж

В Красноярске задержали мужчину, расчленившего после командировки сожительницу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Красноярске раскрыли дело о безвестном исчезновении 34-летней россиянки. Об этом Ленте.ру рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова

По данным следствия, о пропаже женщины 2 июля сообщила ее подруга. В ходе расследования выяснилось, что к делу причастен ее 42-летний гражданский муж. 10 июня он вернулся из командировки, между возлюбленными произошел конфликт поскольку женщина была пьяна. За это мужчина нанес ей не совместимые с жизнью побои.

Позже понимая, что за подобное его ждет уголовная ответственность, он расчленил сожительницу и спрятал ее тело в разных частях города.

Подозреваемый задержан. В ходе допроса он полностью признал вину в содеянном и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Ранее следователи приступили к допросу 31-летнего жителя Видного, который жестоко избил бейсбольной битой 11-летнего сына сожительницы.

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