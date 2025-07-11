Россиянин-инвалид жестоко избил сына сожительницы битой

СК: Инвалид из Видного избил сына сожительницы битой, его обвинили в покушении

Следователи приступили к допросу 31-летнего жителя Видного, который жестоко избил бейсбольной битой 11-летнего сына сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Мужчине-инвалиду предъявлено обвинение по статье о покушении. Он сознался в содеянном.

По версии следствия, 7 июля мужчина взял биту и избил сына сожительницы по голове. Мальчик смог укрыться в безопасном месте, так что преступный умысел не был доведен до конца. Сотрудники силовых структур начали проверку после того, как обнаружили видео инцидента.

Мать ребенка, в свою очередь, не сообщила о произошедшем ни в полицию, ни в скорую помощь. Известно, что она воспитывает троих детей — никто из них даже не ходил в школу. В отношении матери 11-летнего мальчика также возбудили уголовное дело, но по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Тюмени суд рассмотрит дело в отношении 53-летнего местного жителя, который избил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны ради денег.