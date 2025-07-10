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16:54, 10 июля 2025Силовые структуры

Россиянин жестоко избил ветерана Великой Отечественной войны ради 29 тысяч рублей

В Тюмени будут судить мужчину, избившего 98-летнюю пенсионерку ради денег
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюмени суд рассмотрит дело в отношении 53-летнего местного жителя, избившего 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в мае мужчина решил похитить деньги у одинокой пенсионерки. Он бывал в ее квартире, когда работал сантехником. Потерпевшая узнала его и впустила в дом для проведения работ. В квартире мужчина потребовал у хозяйки передать ему все деньги. Она отказалась. Тогда обвиняемый избил ветерана, нанося удары по голове и телу, взял ножницы и направил на нее. Она испугалась и отдала ему все сбережения — 29 тысяч рублей.

Правоохранители нашли нападавшего и задержали. Возбуждено дело по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге агрессивный мужчина избил пожилую женщину на детской площадке.

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