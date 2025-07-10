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13:45, 10 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке

В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, набросившегося на пенсионерку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге агрессивный мужчина избил пожилую женщину на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, отец на площадке пытался отобрать что-то у пенсионерки. Рядом с ними играли дети. Затем мужчина с размаху толкнул женщину так, что она впечаталась в забор вместе с внуком. После этого отец с ребенком ушли. На кадрах видно, как упавшая пенсионерка держится руками за голову.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее в Красноярске 18-летний юноша выстрелил в шумного прохожего из пистолета.

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